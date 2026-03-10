Bellevue Aktie
SPI-Wert Bellevue-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bellevue von vor 10 Jahren gekostet
Heute vor 10 Jahren wurden Bellevue-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Bellevue-Anteile an diesem Tag 13,43 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Bellevue-Aktie investiert hätte, hätte er nun 744,657 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Bellevue-Aktie auf 8,66 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 448,73 CHF wert. Mit einer Performance von -35,51 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Am Markt war Bellevue jüngst 115,75 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
