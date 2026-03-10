SPI-Wert Bellevue-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bellevue von vor 10 Jahren gekostet

Heute vor 10 Jahren wurden Bellevue-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Bellevue-Anteile an diesem Tag 13,43 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Bellevue-Aktie investiert hätte, hätte er nun 744,657 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Bellevue-Aktie auf 8,66 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 448,73 CHF wert. Mit einer Performance von -35,51 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Am Markt war Bellevue jüngst 115,75 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at