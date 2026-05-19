Bellevue Aktie

Bellevue für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LG3Z / ISIN: CH0028422100

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Profitable Bellevue-Anlage? 19.05.2026 10:04:09

SPI-Wert Bellevue-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bellevue von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren in Bellevue-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 19.05.2023 wurde die Bellevue-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Bellevue-Anteile bei 29,95 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Bellevue-Aktie investiert, befänden sich nun 3,339 Bellevue-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 18.05.2026 auf 7,36 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 24,57 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 75,43 Prozent.

Alle Bellevue-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 96,26 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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