SPI-Wert Bellevue-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bellevue-Investment von vor 5 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Bellevue-Aktie gebracht.

Das Bellevue-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 38,70 CHF wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Bellevue-Aktie investiert hat, hat nun 25,840 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 22.05.2026 auf 7,42 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 191,73 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 80,83 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Bellevue bezifferte sich zuletzt auf 99,32 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at