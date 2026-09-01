Bellevue Aktie
WKN DE: A0LG3Z / ISIN: CH0028422100
|Rentables Bellevue-Investment?
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01.09.2026 10:03:56
SPI-Wert Bellevue-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bellevue-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden Bellevue-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 7,56 CHF wert. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 13,228 Bellevue-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 31.08.2026 94,44 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 7,14 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 5,56 Prozent.
Der Marktwert von Bellevue betrug jüngst 94,58 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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