SPI-Wert Bellevue-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bellevue von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren wurde die Bellevue-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 13,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 76,894 Bellevue-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 865,06 CHF, da sich der Wert eines Bellevue-Papiers am 09.02.2026 auf 11,25 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 13,49 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Bellevue eine Börsenbewertung in Höhe von 143,28 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at