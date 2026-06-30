Bellevue Aktie
WKN DE: A0LG3Z / ISIN: CH0028422100
|Bellevue-Investment im Blick
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30.06.2026 10:03:52
SPI-Wert Bellevue-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bellevue von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Bellevue-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen Bellevue-Anteile an diesem Tag bei 13,80 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7,246 Bellevue-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 49,42 CHF, da sich der Wert eines Bellevue-Anteils am 29.06.2026 auf 6,82 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 50,58 Prozent verringert.
Der Bellevue-Wert an der Börse wurde auf 93,67 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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