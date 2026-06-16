Bellevue Aktie
WKN DE: A0LG3Z / ISIN: CH0028422100
|Langfristige Investition
|
16.06.2026 10:03:56
SPI-Wert Bellevue-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bellevue von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Bellevue-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 28,75 CHF. Wer vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Bellevue-Aktie investiert hat, hat nun 34,783 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 15.06.2026 auf 7,46 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 259,48 CHF wert. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 259,48 CHF entspricht einer negativen Performance von 74,05 Prozent.
Alle Bellevue-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 99,88 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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