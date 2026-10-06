SPI-Wert Bellevue-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bellevue-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Bellevue-Aktie Investoren gebracht.

Die Bellevue-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 19,68 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Bellevue-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 508,130 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.10.2026 gerechnet (6,96 CHF), wäre das Investment nun 3 536,59 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 64,63 Prozent vermindert.

Alle Bellevue-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 92,91 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at