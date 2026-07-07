Bellevue Aktie
WKN DE: A0LG3Z / ISIN: CH0028422100
|Bellevue-Investment
|
07.07.2026 10:03:50
SPI-Wert Bellevue-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bellevue-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Bellevue-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Bellevue-Aktie bei 7,46 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 134,048 Bellevue-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 06.07.2026 970,51 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 7,24 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 2,95 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Bellevue belief sich zuletzt auf 92,66 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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