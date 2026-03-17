Bellevue Aktie
WKN DE: A0LG3Z / ISIN: CH0028422100
|Bellevue-Investment
|
17.03.2026 10:03:59
SPI-Wert Bellevue-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bellevue-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Bellevue-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Bellevue-Aktie an diesem Tag 12,30 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 8,130 Bellevue-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Bellevue-Papiers auf 9,40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 76,42 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 23,58 Prozent.
Der Börsenwert von Bellevue belief sich zuletzt auf 125,85 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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