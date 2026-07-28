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Bellevue Aktie

Bellevue für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LG3Z / ISIN: CH0028422100

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Bellevue-Investition 28.07.2026 10:03:44

SPI-Wert Bellevue-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bellevue von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Bellevue eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Bellevue-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 13,55 CHF. Wer vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Bellevue-Aktie investiert hat, hat nun 73,801 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.07.2026 gerechnet (7,32 CHF), wäre die Investition nun 540,22 CHF wert. Aus 1 000 CHF wurden somit 540,22 CHF, was einer negativen Performance von 45,98 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Bellevue belief sich zuletzt auf 94,11 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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