Bellevue Aktie

Bellevue für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LG3Z / ISIN: CH0028422100

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Bellevue-Investition im Blick 24.03.2026 10:03:41

SPI-Wert Bellevue-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bellevue von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Bellevue-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Bellevue-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Bellevue-Papier an diesem Tag bei 33,35 CHF. Bei einem Bellevue-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 29,985 Bellevue-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 254,87 CHF, da sich der Wert einer Bellevue-Aktie am 23.03.2026 auf 8,50 CHF belief. Mit einer Performance von -74,51 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Bellevue wurde am Markt mit 113,68 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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