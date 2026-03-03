Bellevue Aktie
WKN DE: A0LG3Z / ISIN: CH0028422100
|Bellevue-Anlage unter der Lupe
|
03.03.2026 10:04:01
SPI-Wert Bellevue-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bellevue von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Bellevue-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 43,00 CHF wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Bellevue-Aktie investiert hat, hat nun 23,256 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Bellevue-Aktien wären am 02.03.2026 204,65 CHF wert, da der Schlussstand 8,80 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 79,53 Prozent eingebüßt.
Der Börsenwert von Bellevue belief sich zuletzt auf 117,61 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
