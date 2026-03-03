Bellevue Aktie

Bellevue für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LG3Z / ISIN: CH0028422100

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Bellevue-Anlage unter der Lupe 03.03.2026 10:04:01

SPI-Wert Bellevue-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bellevue von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Bellevue-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Bellevue-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 43,00 CHF wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Bellevue-Aktie investiert hat, hat nun 23,256 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Bellevue-Aktien wären am 02.03.2026 204,65 CHF wert, da der Schlussstand 8,80 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 79,53 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Bellevue belief sich zuletzt auf 117,61 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bellevue AG

mehr Nachrichten