Bellevue Aktie
WKN DE: A0LG3Z / ISIN: CH0028422100
|Hochrechnung
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13.10.2026 10:03:47
SPI-Wert Bellevue-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bellevue von vor 5 Jahren eingebracht
Das Bellevue-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 39,50 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Bellevue-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,532 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.10.2026 17,37 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 6,86 CHF belief. Mit einer Performance von -82,63 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Bellevue markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 91,21 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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