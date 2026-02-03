Bellevue Aktie
WKN DE: A0LG3Z / ISIN: CH0028422100
|Lukratives Bellevue-Investment?
|
03.02.2026 10:04:03
SPI-Wert Bellevue-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bellevue-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Bellevue-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 36,30 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Bellevue-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,755 Bellevue-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Bellevue-Aktie auf 11,25 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 30,99 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 69,01 Prozent vermindert.
Bellevue markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 150,03 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bellevue AG
|
03.02.26
|SPI-Wert Bellevue-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bellevue-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
27.01.26
|SPI-Titel Bellevue-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bellevue-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
20.01.26
|SPI-Papier Bellevue-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bellevue von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
13.01.26
|SPI-Wert Bellevue-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bellevue von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
12.01.26
|Handel in Zürich: SPI sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
12.01.26
|Verluste in Zürich: SPI nachmittags in Rot (finanzen.at)
|
12.01.26
|SPI-Handel aktuell: So bewegt sich der SPI aktuell (finanzen.at)
|
08.01.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI beginnt die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)