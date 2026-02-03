Bellevue Aktie

Lukratives Bellevue-Investment? 03.02.2026 10:04:03

SPI-Wert Bellevue-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bellevue-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Bellevue-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Bellevue-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 36,30 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Bellevue-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,755 Bellevue-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Bellevue-Aktie auf 11,25 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 30,99 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 69,01 Prozent vermindert.

Bellevue markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 150,03 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

