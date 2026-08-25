SPI-Wert Bellevue-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bellevue von vor 10 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Bellevue eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Bellevue-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Bellevue-Aktie an diesem Tag bei 13,95 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 716,846 Bellevue-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 24.08.2026 auf 7,24 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 189,96 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 48,10 Prozent vermindert.

Der Marktwert von Bellevue betrug jüngst 97,04 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at