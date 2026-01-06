Bellevue Aktie
WKN DE: A0LG3Z / ISIN: CH0028422100
|Bellevue-Anlage
|
06.01.2026 10:03:44
SPI-Wert Bellevue-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bellevue von vor 5 Jahren bedeutet
Am 06.01.2021 wurde das Bellevue-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 32,00 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Bellevue-Aktie investierten, hätten nun 312,500 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 359,38 CHF, da sich der Wert eines Bellevue-Anteils am 05.01.2026 auf 10,75 CHF belief. Damit wäre die Investition 66,41 Prozent weniger wert.
Zuletzt ergab sich für Bellevue eine Börsenbewertung in Höhe von 134,21 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
