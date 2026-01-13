Bellevue Aktie

Bellevue für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LG3Z / ISIN: CH0028422100

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Anlage 13.01.2026 10:03:41

SPI-Wert Bellevue-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bellevue von vor 10 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in Bellevue-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Das Bellevue-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Bellevue-Papiers betrug an diesem Tag 14,04 CHF. Bei einem Bellevue-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,122 Bellevue-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 12.01.2026 86,17 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 12,10 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 13,83 Prozent.

Insgesamt war Bellevue zuletzt 149,40 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bellevue AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Bellevue AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bellevue AG 12,70 -1,55% Bellevue AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Start der Berichtssaison: ATX stabil aber trotzdem mit neuen Allzeithochs -- DAX im Minus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich stärker
Der heimische sowie Aktienmarkt bewegen sich im Dienstagshandel zunächst nur wenig, während der deutsche Leitindex abgibt. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag überwiegend grüne Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen