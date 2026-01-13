SPI-Wert Bellevue-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bellevue von vor 10 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in Bellevue-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Das Bellevue-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Bellevue-Papiers betrug an diesem Tag 14,04 CHF. Bei einem Bellevue-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,122 Bellevue-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 12.01.2026 86,17 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 12,10 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 13,83 Prozent.

Insgesamt war Bellevue zuletzt 149,40 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at