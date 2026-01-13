Bellevue Aktie
WKN DE: A0LG3Z / ISIN: CH0028422100
|Frühe Anlage
|
13.01.2026 10:03:41
SPI-Wert Bellevue-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bellevue von vor 10 Jahren angefallen
Das Bellevue-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Bellevue-Papiers betrug an diesem Tag 14,04 CHF. Bei einem Bellevue-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,122 Bellevue-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 12.01.2026 86,17 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 12,10 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 13,83 Prozent.
Insgesamt war Bellevue zuletzt 149,40 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bellevue AG
|
10:03
|SPI-Wert Bellevue-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bellevue von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
12.01.26
|Handel in Zürich: SPI sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
12.01.26
|Verluste in Zürich: SPI nachmittags in Rot (finanzen.at)
|
12.01.26
|SPI-Handel aktuell: So bewegt sich der SPI aktuell (finanzen.at)
|
08.01.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI beginnt die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
06.01.26
|SPI-Wert Bellevue-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bellevue von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
30.12.25
|SPI-Titel Bellevue-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bellevue von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
23.12.25
|Dienstagshandel in Zürich: Börsianer lassen SPI zum Ende des Dienstagshandels steigen (finanzen.at)
Analysen zu Bellevue AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bellevue AG
|12,70
|-1,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerStart der Berichtssaison: ATX stabil aber trotzdem mit neuen Allzeithochs -- DAX im Minus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich stärker
Der heimische sowie Aktienmarkt bewegen sich im Dienstagshandel zunächst nur wenig, während der deutsche Leitindex abgibt. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag überwiegend grüne Vorzeichen aus.