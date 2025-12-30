Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis Aktie

Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investition 30.12.2025 10:03:41

SPI-Wert Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papier an diesem Tag bei 40,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie investiert hätte, hätte er nun 245,098 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.12.2025 gerechnet (54,60 CHF), wäre die Investition nun 13 382,35 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 33,82 Prozent angewachsen.

Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis war somit zuletzt am Markt 182,19 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

