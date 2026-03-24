SPI-Wert Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 44,40 CHF wert. Bei einem Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 22,523 Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 23.03.2026 auf 51,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 162,16 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 16,22 Prozent.

Der Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Wert an der Börse wurde auf 172,80 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at