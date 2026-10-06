Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis Aktie

Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P2HV / ISIN: CH0527044959

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Frühe Anlage 06.10.2026 10:03:24

SPI-Wert Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 44,00 CHF wert. Bei einem Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 227,273 Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie auf 50,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 454,55 CHF wert. Damit wäre die Investition 14,55 Prozent mehr wert.

Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 171,89 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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