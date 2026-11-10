SPI-Wert Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 46,60 CHF. Bei einem Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 21,459 Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien. Die gehaltenen Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien wären am 09.11.2026 1 070,82 CHF wert, da der Schlussstand 49,90 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 7,08 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis belief sich zuletzt auf 164,38 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at