Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis Aktie

Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P2HV / ISIN: CH0527044959

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Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investment im Blick 01.09.2026 10:03:56

SPI-Wert Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 43,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,326 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 118,60 CHF, da sich der Wert einer Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie am 31.08.2026 auf 51,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 18,60 Prozent vermehrt.

Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis wurde jüngst mit einem Börsenwert von 172,88 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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