Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis Aktie

Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P2HV / ISIN: CH0527044959

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Rentable Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investition? 29.09.2026 10:03:33

SPI-Wert Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 44,10 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 22,676 Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 28.09.2026 auf 52,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 179,14 CHF wert. Aus 1 000 CHF wurden somit 1 179,14 CHF, was einer positiven Performance von 17,91 Prozent entspricht.

Der Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Wert an der Börse wurde auf 176,75 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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