SPI-Wert Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 16.06.2023 wurden Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteile betrug an diesem Tag 44,40 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie investierten, hätten nun 22,523 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 139,64 CHF, da sich der Wert eines Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteils am 15.06.2026 auf 50,60 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 13,96 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis eine Börsenbewertung in Höhe von 169,64 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at