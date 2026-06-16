Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis Aktie
WKN DE: A2P2HV / ISIN: CH0527044959
|Langfristige Anlage
|
16.06.2026 10:03:56
SPI-Wert Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 16.06.2023 wurden Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteile betrug an diesem Tag 44,40 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie investierten, hätten nun 22,523 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 139,64 CHF, da sich der Wert eines Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteils am 15.06.2026 auf 50,60 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 13,96 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis eine Börsenbewertung in Höhe von 169,64 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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