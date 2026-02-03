Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis Aktie
WKN DE: A2P2HV / ISIN: CH0527044959
|Lukrative Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investition?
SPI-Wert Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor 5 Jahren verdient
Am 03.02.2021 wurden Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 47,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,092 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 126,36 CHF, da sich der Wert eines Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papiers am 02.02.2026 auf 60,40 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 26,36 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis einen Börsenwert von 204,44 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
