Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis Aktie
WKN DE: A2P2HV / ISIN: CH0527044959
|Rentable Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investition?
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26.05.2026 10:03:47
SPI-Wert Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie bei 52,80 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 18,939 Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 22.05.2026 auf 51,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 981,06 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 1,89 Prozent.
Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis war somit zuletzt am Markt 173,63 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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