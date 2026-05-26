SPI-Wert Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie bei 52,80 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 18,939 Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 22.05.2026 auf 51,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 981,06 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 1,89 Prozent.

Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis war somit zuletzt am Markt 173,63 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at