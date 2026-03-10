SPI-Wert Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteile bei 79,75 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie investiert, befänden sich nun 125,392 Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 09.03.2026 auf 53,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 645,77 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 33,54 Prozent eingebüßt.

Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis wurde jüngst mit einem Börsenwert von 177,39 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at