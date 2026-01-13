Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis Aktie
WKN DE: A2P2HV / ISIN: CH0527044959
13.01.2026 10:03:41
SPI-Wert Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren wurde das Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteile betrug an diesem Tag 77,30 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,294 Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 58,20 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 75,29 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 24,71 Prozent verkleinert.
Der Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Wert an der Börse wurde auf 202,38 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
