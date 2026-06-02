SPI-Wert Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor 10 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 78,80 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 126,904 Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 446,70 CHF, da sich der Wert einer Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie am 01.06.2026 auf 50,80 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 35,53 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis bezifferte sich zuletzt auf 168,23 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at