Berner Kantonalbank Aktie
WKN: 922036 / ISIN: CH0009691608
|Rentabler Berner Kantonalbank (BEKB)-Einstieg?
|
10.11.2026 10:03:31
SPI-Wert Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Berner Kantonalbank (BEKB)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das Berner Kantonalbank (BEKB)-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteile betrug an diesem Tag 210,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,476 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie auf 443,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 210,95 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +110,95 Prozent.
Der Marktwert von Berner Kantonalbank (BEKB) betrug jüngst 4,15 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Berner Kantonalbank (BEKB) AG
Analysen zu Berner Kantonalbank (BEKB) AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Berner Kantonalbank (BEKB) AG
|486,00
|1,36%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt deutlich höher -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Märkte mit roten Vorzeichen -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag deutlich stärker. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.