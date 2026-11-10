SPI-Wert Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Berner Kantonalbank (BEKB)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Berner Kantonalbank (BEKB) eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Berner Kantonalbank (BEKB)-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteile betrug an diesem Tag 210,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,476 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie auf 443,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 210,95 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +110,95 Prozent.

Der Marktwert von Berner Kantonalbank (BEKB) betrug jüngst 4,15 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at