SPI-Wert Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Berner Kantonalbank (BEKB)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Berner Kantonalbank (BEKB)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Berner Kantonalbank (BEKB)-Papier bei 245,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,082 Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 377,55 CHF, da sich der Wert einer Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie am 16.02.2026 auf 337,50 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 37,76 Prozent vermehrt.

Berner Kantonalbank (BEKB) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,08 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

