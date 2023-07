SPI-Wert Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Berner Kantonalbank (BEKB) eingebracht

Bei einem frühen Berner Kantonalbank (BEKB)-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 229,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4,367 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 021,83 CHF, da sich der Wert eines Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteils am 17.07.2023 auf 234,00 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 2,18 Prozent gleich.

Der Berner Kantonalbank (BEKB)-Wert an der Börse wurde auf 2,18 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at