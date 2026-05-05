SPI-Wert Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Berner Kantonalbank (BEKB) von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Berner Kantonalbank (BEKB)-Papier statt. Diesen Tag beendete das Berner Kantonalbank (BEKB)-Papier bei 196,50 CHF. Bei einem Berner Kantonalbank (BEKB)-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,509 Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 04.05.2026 204,07 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 401,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 104,07 Prozent angewachsen.

Berner Kantonalbank (BEKB) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,76 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at