Berner Kantonalbank Aktie

Berner Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 922036 / ISIN: CH0009691608

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Rentable Berner Kantonalbank (BEKB)-Anlage? 22.09.2026 10:03:35

SPI-Wert Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Berner Kantonalbank (BEKB) von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 187,70 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 53,277 Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 21 710,18 CHF, da sich der Wert einer Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie am 21.09.2026 auf 407,50 CHF belief. Damit wäre die Investition um 117,10 Prozent gestiegen.

Berner Kantonalbank (BEKB) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,72 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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