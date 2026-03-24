SPI-Wert Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Berner Kantonalbank (BEKB) von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 227,00 CHF. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie investiert hat, hat nun 0,441 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.03.2026 auf 395,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 174,23 CHF wert. Damit wäre die Investition 74,23 Prozent mehr wert.

Berner Kantonalbank (BEKB) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,66 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at