Berner Kantonalbank Aktie
WKN: 922036 / ISIN: CH0009691608
|Lohnender Berner Kantonalbank (BEKB)-Einstieg?
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31.03.2026 10:03:49
SPI-Wert Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Berner Kantonalbank (BEKB) von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 213,00 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4,695 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 852,11 CHF, da sich der Wert eines Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteils am 30.03.2026 auf 394,50 CHF belief. Aus 1 000 CHF wurden somit 1 852,11 CHF, was einer positiven Performance von 85,21 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Berner Kantonalbank (BEKB) belief sich zuletzt auf 3,68 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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