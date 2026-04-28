SPI-Wert Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Berner Kantonalbank (BEKB) von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Berner Kantonalbank (BEKB)-Papier statt. Zum Handelsende stand die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie an diesem Tag bei 213,50 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 46,838 Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 27.04.2026 auf 404,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 922,72 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 89,23 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Berner Kantonalbank (BEKB) belief sich zuletzt auf 3,73 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at