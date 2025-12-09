Berner Kantonalbank Aktie
WKN: 922036 / ISIN: CH0009691608
|Berner Kantonalbank (BEKB)-Anlage unter der Lupe
|
09.12.2025 10:03:51
SPI-Wert Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Berner Kantonalbank (BEKB) von vor 5 Jahren eingebracht
Die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 226,50 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 4,415 Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 229,58 CHF, da sich der Wert eines Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteils am 08.12.2025 auf 278,50 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 22,96 Prozent angewachsen.
Jüngst verzeichnete Berner Kantonalbank (BEKB) eine Marktkapitalisierung von 2,57 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Berner Kantonalbank (BEKB) AGmehr Nachrichten
Analysen zu Berner Kantonalbank (BEKB) AGmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Berner Kantonalbank (BEKB) AG
|297,00
|2,06%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.