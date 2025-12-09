SPI-Wert Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Berner Kantonalbank (BEKB) von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 226,50 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 4,415 Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 229,58 CHF, da sich der Wert eines Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteils am 08.12.2025 auf 278,50 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 22,96 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Berner Kantonalbank (BEKB) eine Marktkapitalisierung von 2,57 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at