SPI-Wert Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Berner Kantonalbank (BEKB)-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde das Berner Kantonalbank (BEKB)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteile an diesem Tag bei 249,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 40,080 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.06.2026 15 030,06 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 375,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 50,30 Prozent angewachsen.

Alle Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,51 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at