Berner Kantonalbank Aktie

Berner Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 922036 / ISIN: CH0009691608

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Berner Kantonalbank (BEKB)-Investition? 26.05.2026 10:03:47

SPI-Wert Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Berner Kantonalbank (BEKB) von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie Anlegern gebracht.

Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 206,50 CHF. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie investiert hat, hat nun 0,484 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie auf 359,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 173,85 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +73,85 Prozent.

Der Berner Kantonalbank (BEKB)-Wert an der Börse wurde auf 3,32 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Berner Kantonalbank (BEKB) AG

mehr Nachrichten