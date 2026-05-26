Berner Kantonalbank Aktie
WKN: 922036 / ISIN: CH0009691608
|Lukrative Berner Kantonalbank (BEKB)-Investition?
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26.05.2026 10:03:47
SPI-Wert Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Berner Kantonalbank (BEKB) von vor 5 Jahren abgeworfen
Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 206,50 CHF. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie investiert hat, hat nun 0,484 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie auf 359,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 173,85 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +73,85 Prozent.
Der Berner Kantonalbank (BEKB)-Wert an der Börse wurde auf 3,32 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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