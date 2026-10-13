Berner Kantonalbank Aktie

Berner Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 922036 / ISIN: CH0009691608

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Frühe Investition 13.10.2026 10:03:47

SPI-Wert Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Berner Kantonalbank (BEKB) von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Berner Kantonalbank (BEKB)-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Berner Kantonalbank (BEKB)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteile an diesem Tag bei 207,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Berner Kantonalbank (BEKB)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 48,309 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.10.2026 gerechnet (422,50 CHF), wäre das Investment nun 20 410,63 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 104,11 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Berner Kantonalbank (BEKB) bezifferte sich zuletzt auf 3,90 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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