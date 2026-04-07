Berner Kantonalbank Aktie
WKN: 922036 / ISIN: CH0009691608
|Rentabler Berner Kantonalbank (BEKB)-Einstieg?
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07.04.2026 10:03:42
SPI-Wert Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Berner Kantonalbank (BEKB) von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Berner Kantonalbank (BEKB)-Papier bei 192,20 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 52,029 Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 21 253,90 CHF, da sich der Wert eines Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteils am 02.04.2026 auf 408,50 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 112,54 Prozent angezogen.
Berner Kantonalbank (BEKB) wurde am Markt mit 3,78 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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