SPI-Wert Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Berner Kantonalbank (BEKB) von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Berner Kantonalbank (BEKB)-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Berner Kantonalbank (BEKB)-Papier bei 192,70 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie investierten, hätten nun 5,189 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 966,79 CHF, da sich der Wert eines Berner Kantonalbank (BEKB)-Papiers am 01.06.2026 auf 379,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 96,68 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Berner Kantonalbank (BEKB) belief sich zuletzt auf 3,51 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at