Berner Kantonalbank Aktie
WKN: 922036 / ISIN: CH0009691608
|Performance im Blick
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14.07.2026 10:03:55
SPI-Wert Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Berner Kantonalbank (BEKB) von vor 3 Jahren abgeworfen
Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie an diesem Tag bei 235,00 CHF. Bei einem Berner Kantonalbank (BEKB)-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,255 Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 614,89 CHF, da sich der Wert einer Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie am 13.07.2026 auf 379,50 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 61,49 Prozent.
Berner Kantonalbank (BEKB) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,48 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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