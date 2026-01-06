Berner Kantonalbank Aktie

WKN: 922036 / ISIN: CH0009691608

Berner Kantonalbank (BEKB)-Investition im Blick 06.01.2026 10:03:44

SPI-Wert Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Berner Kantonalbank (BEKB) von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Berner Kantonalbank (BEKB) eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 06.01.2021 wurde das Berner Kantonalbank (BEKB)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie an diesem Tag bei 228,50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,376 Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 407,00 CHF, da sich der Wert eines Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteils am 05.01.2026 auf 321,50 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 40,70 Prozent gesteigert.

Am Markt war Berner Kantonalbank (BEKB) jüngst 2,87 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

