SPI-Wert Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Berner Kantonalbank (BEKB) von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Berner Kantonalbank (BEKB) eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 248,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,403 Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 171,57 CHF, da sich der Wert eines Berner Kantonalbank (BEKB)-Papiers am 13.04.2026 auf 425,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 71,57 Prozent erhöht.

Der Berner Kantonalbank (BEKB)-Wert an der Börse wurde auf 3,89 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at