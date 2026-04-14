Berner Kantonalbank Aktie
WKN: 922036 / ISIN: CH0009691608
|Performance im Blick
|
14.04.2026 10:03:52
SPI-Wert Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Berner Kantonalbank (BEKB) von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 248,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,403 Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 171,57 CHF, da sich der Wert eines Berner Kantonalbank (BEKB)-Papiers am 13.04.2026 auf 425,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 71,57 Prozent erhöht.
Der Berner Kantonalbank (BEKB)-Wert an der Börse wurde auf 3,89 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!