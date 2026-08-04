Berner Kantonalbank Aktie
WKN: 922036 / ISIN: CH0009691608
|Lukrative Berner Kantonalbank (BEKB)-Anlage?
|
04.08.2026 10:03:42
SPI-Wert Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Berner Kantonalbank (BEKB) von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 255,00 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 3,922 Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien. Die gehaltenen Berner Kantonalbank (BEKB)-Papiere wären am 03.08.2026 1 498,04 CHF wert, da der Schlussstand 382,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 49,80 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Berner Kantonalbank (BEKB) belief sich zuletzt auf 3,57 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!