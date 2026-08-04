Berner Kantonalbank Aktie

Berner Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 922036 / ISIN: CH0009691608

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Berner Kantonalbank (BEKB)-Anlage? 04.08.2026 10:03:42

SPI-Wert Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Berner Kantonalbank (BEKB) von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 255,00 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 3,922 Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien. Die gehaltenen Berner Kantonalbank (BEKB)-Papiere wären am 03.08.2026 1 498,04 CHF wert, da der Schlussstand 382,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 49,80 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Berner Kantonalbank (BEKB) belief sich zuletzt auf 3,57 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Berner Kantonalbank (BEKB) AG

mehr Nachrichten