SPI-Wert Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Berner Kantonalbank (BEKB) von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 255,00 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 3,922 Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien. Die gehaltenen Berner Kantonalbank (BEKB)-Papiere wären am 03.08.2026 1 498,04 CHF wert, da der Schlussstand 382,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 49,80 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Berner Kantonalbank (BEKB) belief sich zuletzt auf 3,57 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at