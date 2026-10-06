Berner Kantonalbank Aktie

Berner Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 922036 / ISIN: CH0009691608

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Rentable Berner Kantonalbank (BEKB)-Anlage? 06.10.2026 10:03:24

SPI-Wert Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Berner Kantonalbank (BEKB)-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Berner Kantonalbank (BEKB)-Papier bei 237,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 4,219 Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Berner Kantonalbank (BEKB)-Papiers auf 414,50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 748,95 CHF wert. Mit einer Performance von +74,89 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Berner Kantonalbank (BEKB) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,80 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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