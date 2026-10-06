Berner Kantonalbank Aktie
WKN: 922036 / ISIN: CH0009691608
|Rentable Berner Kantonalbank (BEKB)-Anlage?
|
06.10.2026 10:03:24
SPI-Wert Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Berner Kantonalbank (BEKB)-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Berner Kantonalbank (BEKB)-Papier bei 237,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 4,219 Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Berner Kantonalbank (BEKB)-Papiers auf 414,50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 748,95 CHF wert. Mit einer Performance von +74,89 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Berner Kantonalbank (BEKB) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,80 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Berner Kantonalbank (BEKB) AG
Analysen zu Berner Kantonalbank (BEKB) AG
Aktien in diesem Artikel
|Berner Kantonalbank (BEKB) AG
|438,00
|-0,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel auf grünem Terrain -- DAX geht fester in den Feierabend -- US-Börsen letztlich höher -- Asiens Börsen schließen stärker
An den heimischen sowie den deutschen Börsen ließ sich ein stärkerer Handel beobachten. Die US-Börsen zeigten sich gut behauptet. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.