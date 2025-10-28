Berner Kantonalbank Aktie
SPI-Wert Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Berner Kantonalbank (BEKB)-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 234,00 CHF. Wer vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie investiert hat, hat nun 4,274 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.10.2025 gerechnet (261,50 CHF), wäre das Investment nun 1 117,52 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 11,75 Prozent.
Jüngst verzeichnete Berner Kantonalbank (BEKB) eine Marktkapitalisierung von 2,42 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
